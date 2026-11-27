Сегодня, 27 ноября, в Баку проходит совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии — Джейхуна Байрамова и Маргуса Цахкны.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии прибыл в Азербайджан с визитом в связи с официальным открытием посольства Эстонской Республики в Баку.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, отношения Азербайджана с Европейским союзом, развитие транспортных коридоров, а также региональную безопасность и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, одним из основных вопросов переговоров стало растущее значение Азербайджана в отношениях с Европейским союзом.

«Мы имели возможность обсудить роль, которую играет наша страна в отношениях с Европейским союзом, а также растущую роль Азербайджана по ряду стратегических направлений в последние годы», — отметил глава МИД.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено транспортной взаимосвязанности и развитию региональных коммуникаций. По словам Байрамова, стороны обсудили практические инициативы и проекты, реализуемые при поддержке Европейского союза и ряда его государств-членов.

«В настоящее время при поддержке Европейского союза, ряда его государств-членов, а также при участии нашей страны и других государств реализуются практические инициативы и проекты. Мы обменялись мнениями относительно этих проектов», — сообщил министр.

Отдельно Байрамов подчеркнул значение диалога между Азербайджаном и ЕС по вопросам транспортной связанности.

«Участие нашей страны в обсуждениях по вопросам коридоров имеет особое значение. Мы обменялись мнениями о конкретных программах, реализуемых Азербайджаном для увеличения пропускной способности этих коридоров. Данные инициативы представляют большой интерес для всех государств — членов Европейского союза», — заявил он.

Еще одним направлением переговоров стало гуманитарное, образовательное и туристическое сотрудничество между Баку и Таллинном.

По словам Байрамова, в высших учебных заведениях Эстонии обучаются около 200 азербайджанских студентов. Кроме того, между университетами двух стран существуют программы обмена.

«Между нашими высшими учебными заведениями действительно существуют связи и программы обмена. Разумеется, мы очень положительно оцениваем это сотрудничество и оказываем ему поддержку как со стороны Азербайджана, так и со стороны Эстонии», — подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи министры также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и международной безопасности. Как отметил Байрамов, обсуждение охватило не только Южный Кавказ, но и более широкий географический регион, включая существующие угрозы и вызовы безопасности.

Отдельный блок переговоров был посвящен процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона проинформировала эстонского коллегу и других собеседников о последних изменениях в переговорном процессе.

«Мы проинформировали собеседников о последних событиях и развитии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — сообщил Байрамов.

По его словам, в ходе обсуждений также затрагивались вопросы продолжения переговоров между Баку и Ереваном, развития двусторонних контактов, в том числе между государственными структурами, и поддержания диалога по различным направлениям.