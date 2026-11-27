Эффективная геополитика буквально требует наличия четкой стратегии. Все ходы должны быть заранее рассчитаны. В геополитических стратегиях даже «случайности» должны быть запланированы. Профессиональный стратег должен апеллировать исключительно категориями будущего времени, а сам процесс достижения намеченных целей не должен зависеть от текущих событий и информационных манипуляций. Только в этом случае процесс реализации какой-либо конкретной геополитической стратегии может быть застрахован от воздействия внешних факторов. Используемые тактические маневры должны не менять, а камуфлировать конечную цель реализуемой стратегии.

Да, возможно, мысли слишком теоретичны, но профессиональная геополитика — это не про камни, бросаемые в окно соседа, и тем более не про дешевую демагогию с использованием нецензурной лексики. Геополитические ходы позволяют уже сегодня застраховать будущее нашей полноценной независимости от каких-либо сейсмических потрясений. В большой геополитике нет места эмоциям и популизму. Только четкий расчет и демонстрация принципиальной позиции могут превратить успешного государственного деятеля в эффективного геополитического стратега. Именно эти качества обнаруживают себя во время анализа государственной политики президента Азербайджана.

Так, в первые годы правления президент Ильхам Алиев, выстраивая внешнеполитическую линию страны, сначала выбрал стратегию «скромного партнера». Такая стратегия была необходима для того, чтобы не мешали и не видели в лице Азербайджана страну, которая в будущем может поменять характер отношений как минимум внутри самого региона. Далее Азербайджан стал активно искать новых партнеров, которые как минимум готовы занять нейтральную позицию в споре с официальным Ереваном. На следующем этапе своего развития Азербайджан благодаря своим международным инициативам уже начал демонстрировать в глобальной геополитике свои потенциалы регионального маяка сотрудничества. Уже только после этого мы постепенно стали сжимать «кулак». Тот самый «кулак», благодаря которому восстановили справедливость и территориальную целостность. Все используемые стратегии в комплексе привели нас к «новой реальности», автором которой является народ Азербайджана.

Конечно же, для реализации такой продолжительной стратегии необходимо обеспечить сильные «тылы». Всем прекрасно известно, что в большой политике в качестве этих, условно говоря, «тылов» выступает внутриполитическая оппозиция. Поэтому в странах, где пока еще отсутствует устойчивая гражданская культура, а в политической риторике превалируют популизм и голая демагогия, оставить процесс формирования демократической и профессиональной политической оппозиции на самотек является безответственным поступком перед лицом будущих поколений.

Возвращаясь непосредственно к вопросу о геополитических стратегиях, вне всяких сомнений можем отметить, что проект новой Конституции Армении необходимо рассматривать исключительно в данном контексте. Обратите внимание на заголовки публикаций в СМИ Армении применительно к проекту нового основного закона этой страны: «Правительство Армении опубликовало проект новой Конституции, который подводит черту в истории вокруг Карабаха», а премьер этой страны Никол Пашинян называет новую Конституцию «отказом от логики конфликта». Более того, в предложенном им проекте Конституции обеспечение мира прямо названо целью внешней политики Армении. Таким образом, новая Конституция — это история не про диктат страны-победителя, а история про выбор в пользу устойчивого мира.

Тем самым сегодня именно благодаря демонстрации воли и инициативам Азербайджана предпринимаются меры для того, чтобы все мы могли завтра говорить о том, что Кавказ — это наш общий дом. Только такое восприятие региона может стать гарантом мира. Более того, только такое видение вопроса может стать существенным препятствием на пути тех, кто все еще мечтает о «подчинении» и раздробленности региона. Нельзя забывать, что сама Европа стала значимой единицей в глобальной геополитике только после того, как в системе международных отношений начала выступать в качестве единого игрока. Вот отчасти почему всячески воспрепятствуют процессу формирования в лице Кавказа единого и сильного геополитического региона.