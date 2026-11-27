Москва и Анкара официально продлили действие контракта на поставки российского трубопроводного газа в Турцию еще на три года.

О достигнутых договоренностях в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума сообщил вице-премьер России Александр Новак, пишет РИА Новости.

По его словам, «Газпром» и турецкая государственная компания Botas сохранили прежние объемы и условия сотрудничества, что гарантирует стабильность поставок по действующим газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», срок прежних соглашений по которым истекал в конце 2026 года.

Помимо трубопроводного направления, стороны расширяют взаимодействие в сегменте сжиженного природного газа. Александр Новак отметил, что уже с января 2027 года компания «Новатэк» приступит к регулярным отгрузкам СПГ на турецкий рынок.