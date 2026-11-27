Необходимо разработать отдельную концепцию развития семейного бизнеса, предусматривающую льготное кредитование, налоговые послабления и упрощение административных процедур. С таким предложением выступил депутат Рази Нуруллаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в развитых странах семейный бизнес является одним из ключевых элементов экономики. В частности, значительная часть немецких компаний Mittelstand представляет собой семейные предприятия, а в Турции, Южной Корее и Италии миллионы людей работают в семейном бизнесе.

Депутат отметил, что в Азербайджане также тысячи семей занимаются предпринимательством в сфере торговли, услуг, сельского хозяйства и ремесленничества. В качестве примера государственной поддержки он привёл деятельность центров ABAD, благодаря которым местные семейные хозяйства создают собственные бренды и выходят на зарубежные рынки.

Нуруллаев считает, что для развития этого сектора необходимо предусмотреть специальные финансовые программы и льготные кредиты, поскольку нехватка капитала остаётся одной из основных проблем семейного бизнеса. Кроме того, он предложил упростить процедуры регистрации, отчётности и оформления документов.

Депутат также обратил внимание на необходимость налоговых и юридических механизмов, позволяющих передавать семейный бизнес из поколения в поколение. По его словам, нередко после смерти владельца предприятия сталкиваются с юридическими и финансовыми трудностями, из-за которых прекращают деятельность, несмотря на многолетнюю работу.

Ещё одним направлением поддержки, по мнению Нуруллаева, должны стать обучение и консультационные услуги в сфере управления, маркетинга и цифровизации.

Он подчеркнул, что развитие семейного бизнеса имеет не только экономическое, но и социальное значение, поскольку способствует созданию рабочих мест, развитию регионов и снижению социальной нагрузки на государство.