Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем стамбульского «Бешикташа» Сердалом Адалы после инцидента с болельщиками клуба во время матча Лиги Европы в Батуми. Об этом сообщает Türkiye Today.

Эрдоган заявил, что внимательно следит за развитием событий. В «Бешикташе» поблагодарили президента за внимание и поддержку.

Инцидент произошел в Батуми во время встречи с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Грузинская полиция вмешалась в действия турецких болельщиков, развернувших палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Матч приостанавливали примерно на полчаса.

После произошедшего поддержку «Бешикташу» выразили ведущие турецкие футбольные клубы, в том числе «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор». Они осудили действия грузинских силовиков и выступили против применения несоразмерной силы в отношении болельщиков.