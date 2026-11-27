Телеведущая Фира Джалилова опровергла сообщения о том, что у нее во дворе задержали скрывающегося от следствия мужчину.

08:57 Телеведущая Фира Джалилова сообщила о нападении на её дачный дом, расположенный в Новханах.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, инцидент произошёл 26 ноября около 22:00.

Около 15 неизвестных, прибывших на пяти автомобилях, совершили нападение на её дачный дом.

Фира Джалилова утверждает, что из дома были похищены три мобильных телефона, старинное ожерелье стоимостью около 20 тысяч манатов, пара бриллиантовых серёг стоимостью 10 тысяч манатов, а также домофонная система, камеры видеонаблюдения и другое электронное оборудование.

Телеведущая также обнародовала государственные регистрационные номера четырёх автомобилей, предположительно задействованных в инциденте.

Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой оперативно и объективно расследовать происшествие, вернуть похищенное имущество и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщили местным СМИ в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведённых мероприятий полиция задержала ранее неоднократно судимого Али Гусейнова, который скрывался от следствия, и передала его следственным органам.

По факту проводится расследование.