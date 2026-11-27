В Азербайджане предложили продлить срок выплаты алиментов детям после расторжения брака родителей до 23 лет, если они поступили в вуз и обучаются по очной форме. С инициативой выступила депутат Малахат Ибрагимгызы на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По её словам, действующее законодательство предусматривает выплату пособия детям, потерявшим кормильца, до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Однако в случае развода родителей алименты выплачиваются только до совершеннолетия ребёнка.

Депутат считает, что молодые люди, поступившие в высшие учебные заведения, нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, в том числе для покрытия расходов на образование.

«В связи с этим было бы целесообразно увеличить срок выплаты алиментов», — отметила она.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поручила главам комитетов по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнову и по труду и социальной политике Мусе Гулиеву подготовить справку по предложению депутата и представить её парламенту.