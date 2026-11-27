В Азербайджане волонтёров планируют включить в систему обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс были рассмотрены на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, поправки направлены на приведение Трудового кодекса в соответствие с изменениями в законодательстве об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Речь идёт о поправках, принятых 9 декабря 2025 года, согласно которым обязательному страхованию подлежат не только студенты и учащиеся, проходящие производственную практику или обучение, но и участники волонтёрской деятельности.

Кроме того, в перечень финансовых источников Государственного фонда охраны труда включаются добровольные отчисления страховых компаний, осуществляющих обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Депутат Бахруз Магеррамов подчеркнул, что волонтёрство следует рассматривать не только как форму общественной активности, но и как деятельность, связанную с реальными рисками и требованиями безопасности. По его словам, распространение на волонтёров правил охраны труда и механизмов обязательного страхования станет важной гарантией их правовой и физической безопасности.

Он также отметил, что развитие волонтёрского движения имеет значение не только для социальной адаптации молодёжи, но и для национальной безопасности, поскольку вовлечение молодых людей в общественную деятельность помогает противодействовать идеологическим рискам.

В свою очередь, депутат Джейхун Мамедов заявил, что поправки позволят создать равные условия для волонтёров и других участников трудовой и общественной деятельности. Он отметил, что ранее нормы об охране труда распространялись на студентов и учащихся, проходящих практику, тогда как теперь аналогичные гарантии предлагается предоставить и волонтёрам.

По мнению депутата, необходимо также пересмотреть закон «О волонтёрской деятельности», чтобы усовершенствовать правовое регулирование этой сферы с учётом современных требований.

Отметим, что изменения вносятся в статьи 208 и 221 Трудового кодекса Азербайджана.