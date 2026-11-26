Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с грузинской коллегой Макой Бочоришвили инциденты с участием болельщиков «Бешикташа» во время матча Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» в Батуми. Об этом сообщает Haberler.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили действия грузинских силовиков в отношении болельщиков и ситуацию, возникшую вокруг матча.

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что внимательно следят за ситуацией с гражданами страны, приехавшими в Батуми на матч. Сотрудники посольства Турции в Тбилиси и генерального консульства в Батуми находятся на стадионе.

Анкара также предпринимает необходимые дипломатические шаги для обеспечения безопасности своих граждан и защиты их прав.

Напомним, матч между «Бешикташем» и «Хапоэлем» был прерван на 25-й минуте после столкновений болельщиков с грузинской полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, после чего судейская бригада и футболисты покинули поле. Позднее встреча возобновилась.