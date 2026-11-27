Не менее 400 тыс. человек участвовали в рекордной по размаху многодневной свадьбе на востоке Индии.

Об этом сообщило агентство ANI.

Торжество продолжалось пять суток в одной из деревень в восточном штате Бихар, считающемся одним из самых бедных в стране. Его устроил депутат местного Законодательного собрания Мокама Ананта Сингха, выдававший замуж свою младшую дочь. Пышное мероприятие прошло на площади в несколько гектаров, где для приема гостей построили шесть вертолетных площадок, праздничное угощение из 150 блюд готовили на 300 кухнях не менее 500 лучших поваров.

Жених прибыл на свадьбу в винтажном кабриолете, который сопровождал кортеж из более чем 150 лимузинов, растянувшийся на 8-10 км. Обильное застолье чередовалось с различными развлечениями, в программу которых входили скачки с участием двух десятков скакунов, доставленных со всей страны. Призом для победителя на них стал автомобиль.

Свадьба дочери известного политика вызвала большой ажиотаж у тысяч местных жителей, устремившихся на торжество ради получения бесплатной еды. Из-за опасений возникновения давки устроители торжества задействовали сотни охранников, которым с большим трудом удавалось поддерживать видимость порядка.

Отец новобрачной Мокама Ананта Сингха был отпущен под залог из тюрьмы, где содержится по обвинениям в различных уголовных преступлениях. На следующей неделе он должен вернуться в камеру, чтобы продолжить отбывать срок заключения.