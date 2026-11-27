В Азербайджане пресечена попытка проноса наркотиков в исправительное учреждение.

Как сообщили в Министерстве юстиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых оперативным аппаратом Пенитенциарной службы, была предотвращена попытка передачи наркотических и психотропных веществ заключённому.

При досмотре передачи, принесённой знакомым одному из осуждённых, содержащихся в исправительном учреждении №12, были обнаружены и изъяты 6 свёртков с героином общим весом 5,874 грамма и метамфетамином весом 2,408 грамма.

По факту проводится расследование.