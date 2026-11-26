Министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак осудил действия грузинских силовиков в отношении болельщиков «Бешикташа» во время матча Лиги Европы в Батуми.

«Решительно осуждаю несоразмерное вмешательство сил безопасности Грузии в отношении наших болельщиков», — подчеркнул министр.

Бак выразил поддержку стамбульскому клубу и заявил, что Турция продолжит защищать права своих спортсменов и болельщиков на всех площадках, в том числе международных. Он также выступил против дискриминации и несправедливости в спорте, сообщает Yeni Journal

Напомним, матч Лиги Европы между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» проходит в грузинском Батуми, поскольку УЕФА перенесла встречу из Стамбула по соображениям безопасности. На 25-й минуте игру остановили после вмешательства грузинской полиции в действия турецких болельщиков, развернувших палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. По сообщениям турецких СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, один из фанатов оказался на носилках. После паузы матч возобновился с 27-й минуты.