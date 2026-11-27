Иран ведёт переговоры с Азербайджаном о расширении сотрудничества в туристической сфере.

Как сообщает иранское информационное агентство IRIB, этот вопрос обсуждался на встрече министра культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Резы Салехи Амири с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних туристических связей, расширения взаимодействия между профильными ведомствами и устранения препятствий для сотрудничества представителей туристической отрасли.

Встреча состоялась на полях международного туристического форума в Ташкенте.