Весьма спорное, лишенное убедительной логики решение предлагают в Милли Меджлисе (ММ) Азербайджана — продлить выплату алиментов до 23 лет, чтобы таким образом дать молодежи возможность обучаться в вузах страны. С соответствующей инициативой на сегодняшнем пленарном заседании ММ выступила депутат Малахат Ибрагимгызы.

Она заявила, что «в случае расторжения брака алименты выплачиваются только до 18 лет, однако молодые люди, поступившие в вуз, нуждаются в финансовой поддержке для покрытия расходов на образование». Более того, председатель ММ Сахиба Гафарова поручила главам комитетов по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнову, а также по труду и социальной политике Мусе Гулиеву подготовить справку по предложению депутата и представить её парламенту.

В парламенте заседают здравомыслящие люди, которые должны понимать, что подобное решение заставит государство пересмотреть все остальные законы, рассматривающие как имущественные права граждан, вопросы военной мобилизации, так и моменты, связанные с наступлением уголовной ответственности, и так далее. Ведь продление выплаты алиментов до 23 лет автоматически скажется и на отношении в обществе к периоду несовершеннолетия и всем вытекающим из этого вопросам. То есть, по логике депутатши, родители должны опекать своих чад до 23 лет.

Тут следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что законодательство Азербайджана допускает выплату алиментов одним из родителей до 23 лет в случае, если ребенок (хотя это не совсем правильное определение) учится и не может работать. Но это решение выносит суд. И второй момент: алименты в этом случае выплачиваются не для оплаты обучения, а для содержания «ребенка».

То есть нет повального обязательства на родителях оплачивать обучение своих совершеннолетних детей.

А 20 лет – это не детский возраст. Это сознательный возраст. В этом возрасте люди женятся, содержат семьи, растят детей, работают, приносят пользу обществу и государству, причем большую, потому что полны энергии и необходимых интеллектуальных навыков для этого, в отличие от тех, кому за 50. И признавать целую прослойку общества фактически недееспособностей, поскольку по закону подростки от 14 до 18 лет — это несовершеннолетние с частичной дееспособностью – это верх глупости.

И если проблема заключается только в том, чтобы обеспечить доступ молодежи к высшему образованию, а судя по всему, очень скоро страна перейдет на полностью платное высшее образование, то для этого целесообразнее было бы позаботиться об открытии рабочих мест для молодежи, чтобы студенты могли и работать, и оплачивать свое обучение в вузах, как это было раньше.

А в настоящее время ситуация с рабочими местами в стране не самая радужная. Не секрет, что молодежь испытывает большие сложности с трудоустройством. Их либо берут на работу и нещадно эксплуатируют за копейки, либо не берут на работу, потому что парт-тайм работодателей не устраивает. Не секрет, что и более взрослое население не может найти достойную работу. Потому у нас и программа по самозанятости действует. Потому у нас и наблюдаются проблемы с исполнением судебных решений по сбору алиментов – родитель не работает, денег не выплачивает. Как в этом случае парламент обяжет неработающего родителя выплачивать алименты студенту? Посадит его в тюрьму в случае отказа? А тюрьмы у нас переполнены до отказа. Начнут строить новые тюрьмы для злостных неплательщиков алиментов? Дальше вопросов возникает еще больше…

Плюс неплохо бы пересмотреть программы социальной поддержки категории граждан, нуждающихся в этом (такая практика действует во всех развитых государствах), а не взваливать всю финансовую нагрузку на граждан, которые и без того ежедневно сталкиваются с ростом налогов, штрафов и цен на рынках.

Мы понимаем, чем подогреваются такие «гениальные» идеи некоторых парламентариев. Наверняка этот вопрос уже прошел через предварительное обсуждение. Таким образом, парламентарии убеждены, что обеспечат 100-процентное обучение в платных вузах, и решат проблему недобора тем, что обязуют родителей платить за высшее образование своих неработающих (!) детей.Тем более что с каждым годом растет интерес молодежи к получению высшего образования за рубежом. А по данным национальной статистики, высшее образование имеют 23,2% населения Азербайджана.

А почему алименты? Да потому, что ежегодный рост числа разводов в стране привел к тому, что почти половина азербайджанских семей в стране — неполные. Вдумайтесь только, какой охват – обязать каждого родителя платить за взрослого неработающего дылду, чтобы он закончил университет и дальше продолжал не работать, но уже с дипломом…

Но у этой монеты есть и другая сторона. Среди молодежи и так наблюдается рост инфантилизма, (закрепляются незрелые эмоциональные и поведенческие реакции во взрослом возрасте, молодые люди избегают ответственности и самостоятельных решений), а после продления выплаты алиментов до 23 лет, требовать от молодежи взрослых и взвешенных решений будет не просто сложно, а невозможно, потому что общество постоянно будет сталкиваться с отсылками на данное законодательство. Потому что, если молодой человек в этом возрасте считается лицом, нуждающимся в опеке, то о какой ответственности может идти речь? Очень сомнительно, что с такими законами Азербайджан получит здоровое общество.

Хочется верить, что в комитетах ММ найдутся здравомыслящие люди, которые укажут Малахат Ибрагимгызы на ее незрелые мысли и ошибки…