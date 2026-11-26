Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok «страшной вещью, которая убивает мозг человека», и призвал научить жителей сельской местности использовать интернет для заработка.

По словам Токаева, сегодня практически у каждого есть смартфон, однако многие используют его преимущественно для звонков и развлечения.

«Почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра каких-то фильмов и TikTok. TikTok – это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого человека», — заявил казахстанский лидер.

Он подчеркнул, что смартфон и доступ к интернету могут стать для жителей отдаленных населенных пунктов инструментом заработка, если научить их правильно пользоваться цифровыми технологиями.

«Но ведь при надлежащем умелом использовании смартфона можно зарабатывать деньги, сидя в деревне или ауле. При условии, что там работает интернет. Только надо научить людей. И тогда они станут абсолютно способными, не зависящими от воли правительства людьми, которые законным образом зарабатывают себе деньги», – отметил Токаев.

Такой подход президент назвал «народной цифровой экономикой», подчеркнув важность обучения сельских жителей цифровым навыкам.