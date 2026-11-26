Турция намерена активизировать сотрудничество в тюркском мире и продолжить работу по достижению целей «Турция без терроризма» и «Регион без терроризма», говорится в заявлении Совета национальной безопасности страны по итогам заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Anadolu.

Особое внимание на заседании уделили Организации тюркских государств. Турция, принявшая от Азербайджана председательство в организации, намерена активизировать усилия по укреплению солидарности и развитию взаимодействия в тюркском мире.

Также были рассмотрели вопросы борьбы с террористическими организациями, прежде всего РКК/КСК, PYD/YPG, FETÖ и ИГИЛ, а также с организованной преступностью. Участники подчеркнули, что не допустят деятельности структур, угрожающих общественному порядку и безопасности граждан.

Отдельно Совет национальной безопасности отметил важность развития сотрудничества с Сирией и Ираком.

«Турция продолжит работать над созданием безопасного, стабильного, инклюзивного и процветающего будущего в общем регионе», – говорится в заявлении.

Совбез также подтвердил приверженность диалогу по вопросам Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, подчеркнув при этом готовность защищать права и интересы турецкого народа.

В ходе заседания обсудили российско-украинскую войну и войну США и Израиля против Ирана. В Анкаре выразили обеспокоенность распространением российско-украинского конфликта из Черного моря в Средиземноморье и заявили, что продолжат контакты со всеми заинтересованными сторонами ради скорейшего установления мира.

Кроме того, Совет рассмотрел ситуацию в Ливии и действия Израиля в отношении Палестины, Ливана и Сирии. В заявлении подчеркивается, что политика израильского руководства усиливает нестабильность в регионе.