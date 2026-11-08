Силы противовоздушной обороны коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили несколько ракет, запущенных йеменскими хуситами по территории королевства, в том числе в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

«Перехвачены и уничтожены две крылатые ракеты в районе Эр-Рияда и южном регионе», – говорится в заявлении аль-Малики, опубликованном на странице коалиции в соцсети X.

Ранее представитель альянса сообщил о перехвате двух баллистических ракет, которые хуситы направили в сторону саудовской столицы. Между тем Reuters передает, что в Эр-Рияде были слышны несколько мощных взрывов.

Кроме того, в воскресенье аль-Малики сообщил об уничтожении еще одной баллистической ракеты, выпущенной хуситами в направлении восточных районов Саудовской Аравии.