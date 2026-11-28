В Азербайджане в 2026 году самым популярным мужским именем стало Угур, а среди женских имен лидирует Мелиса.

Согласно статистике Министерства юстиции, в этом году именем Угур назвали 1034 мальчика. На втором месте по популярности оказалось имя Рауль — 778 новорожденных, на третьем — Миран с 682 случаями.

В десятку самых популярных мужских имен также вошли Гусейн (662), Али (658), Юсиф (537), Омар (440), Мурад (434) и Тунар (411).

Среди девочек первое место заняла Мелиса — это имя получили 749 новорожденных. Вторую строчку занимает Инджи (714), третью — Алиса (687).

В список наиболее популярных женских имен также вошли Нилай (655), Айлин (650), Захра (587), Айла (577), Зейнаб (556), Мирай (453) и Фатима (449).