Вооруженные пираты захватили грузовое судно в Аденском заливе. Об этом сообщает Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO), действующий в составе Военно-морских сил Евросоюза (EUNAVFOR).

«Шесть вооруженных пиратов захватили торговое судно. Экипаж в настоящее время находится в укрытии, сообщений о пострадавших нет» — говорится в сообщении на сайте центра.

Инцидент произошел примерно в 222 км к северо-западу от сомалийского города Босасо, в акватории Аденского залива.

В начале ноября пираты захватили у северо-восточного побережья Сомали иранское рыболовецкое судно Azini. На борту находились 23 человека — 21 гражданин Ирана и двое сомалийских охранников. MSCIO предупредил, что судно может быть использовано в качестве базы для дальнейших пиратских нападений. Инцидент расследовала военно-морская операция Евросоюза Atalanta.