Украина использовала израильскую систему спутниковой связи HiSKY при атаках на Крымский мост. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников газеты, система HiSKY использовалась в некоторых боеприпасах, задействованных при атаках на мост. При этом израильская компания воздержалась от комментариев.

Как отмечает WSJ, украинские военные ищут альтернативы спутниковой связи компании SpaceX Илона Маска на фоне ограничений, введенных в отношении Starshield — военной версии Starlink.