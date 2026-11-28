В Ясамальском районе Баку канализационная авария угрожает разрушением 150-летнему жилому дома. Из-за засора канализационной системы сточные воды затопили подвал и двор здания. Жители опасаются, что вода может подмыть фундамент и повредить историческую постройку.

Жильцы дома на улице Сулеймана Тагизаде, 62, обратились за помощью сми из-за бездействия местных властей. По их словам, ситуация усугубляется прорывом водопроводной трубы неподалеку от здания, сообщает Оху.

Обитатели дома утверждают, что неоднократно обращались в соответствующие службы, однако эффективных мер до сих пор не принято. По словам жителей, представители ведомств ссылаются на нехватку техники и времени либо перекладывают ответственность на другие организации.