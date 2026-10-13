Армия Пакистана провела успешное испытание гиперзвуковой баллистической ракеты увеличенной дальности Fatah-2 ER, которая способна преодолевать системы противоракетной обороны противника. Об этом сообщило Межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана.

«Благодаря своей уникальной траектории и маневренности ракета способна поражать цели с высокой точностью и преодолевать системы противоракетной обороны противника. Fatah-2 ER еще больше расширит возможности армии Пакистана», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 октября ВС страны также испытали высокоточную крылатую ракету Fatah-4. Предыдущие испытания модификаций ракет Fatah с дальностью полета 120 и 750 километров состоялись в мае и сентябре 2025 года соответственно.