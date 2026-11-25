Украинские силы 24 и в ночь на 25 ноября нанесли удар по российскому военному аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области. По данным Генштаба ВСУ, повреждены три истребителя МиГ-31 и два Су-34.

Аэродром «Саваслейка» является одной из ключевых авиабаз российской авиации. С него, в частности, взлетают МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил удары по Куйбышевскому и Сызранскому нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. По утверждению украинской стороны, повреждения получили установки первичной переработки нефти, каталитического риформинга, а также резервуары.