Атака на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае отбросила переговоры России и Украины назад, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

По его словам, Вашингтон начал добиваться прогресса в мирном урегулировании в ноябре 2025 года. Однако в конце декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, что негативно сказалось на переговорном процессе.

В интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets Кушнер отметил, что в феврале 2026 года США вновь удалось добиться определённого продвижения, однако настоящего прорыва не произошло.

«С февраля по сентябрь мы находились в постоянном контакте, но не видели большой гибкости или готовности к компромиссу от сторон, где могли бы быть точки соприкосновения», — заявил он.

Напомним, в ночь на 29 декабря 2025 года, по данным российской стороны, Украина задействовала 91 беспилотник для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.