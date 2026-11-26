Вопрос о предоставлении Тегерану нового статуса в настоящее время рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

По его словам, президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил заинтересованность в сотрудничестве с Содружеством в формате «СНГ+» на саммите организации 9 октября в туркменской Авазе. Инициатива получила преимущественно положительные оценки со стороны стран объединения.

«Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству», — отметил Лебедев.

Формат «СНГ+» предполагает расширение сотрудничества Содружества с заинтересованными третьими странами без предоставления им статуса полноправных членов организации.