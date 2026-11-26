После запрета показа фильма об одном из самых одиозных террористов Монте Мелконяне в ряде городов России определённая прослойка армянского общества, похоже, впала в уныние. А как гордо и с каким пафосом создатели анонсировали свою картину! Компания Genetic Production представляла фильм «Монте» как историю легендарного командира, национального героя, человека, чья жизнь должна служить примером для новых поколений. Премьеру в Москве планировали на 5 декабря, но 24 ноября создатели сообщили, что показы отменены из-за запрета российских властей.

Не будем лукавить. Ни для кого не секрет, что в Армении героизация людей с террористическим прошлым и деятелей, связанных с нацистской идеологией, давно стала привычным явлением. То, что в нормальном цивилизованном обществе вызывает нравственное отторжение и даже отвращение, здесь нередко преподносится как предмет национальной гордости.

Очередное подтверждение — помпезное празднование дня рождения Монте Мелконяна 25 ноября на его могиле в военном пантеоне «Ераблур». Цветы, почести, торжественные речи. Такое количество возложенных цветов свидетельствует о том, насколько глубоко укоренились в части армянского общества реваншистские настроения. Почитание человека с биографией террориста не может не тревожить. И прежде всего эта тревога должна касаться самих армян, поскольку общество, которое перестаёт отличать преступление от подвига, рискует окончательно скатиться в пропасть безнравственности.

Но кем был Монте Мелконян, которого в Армении возвеличивают до ранга национального героя?

Он родился в Калифорнии в 1957 году, получил образование в Беркли, изучал историю и археологию. Однако впоследствии выбрал путь вооружённого радикализма. В 1980 году Мелконян вступил в ASALA — Армянскую секретную армию освобождения Армении, террористическую организацию, совершавшую вооружённые нападения и убийства, в том числе турецких дипломатов. Он занимался военной подготовкой боевиков, а позднее стал одним из руководителей отдельного направления организации.

За эти и другие «подвиги» в 1985 году французские спецслужбы арестовали Мелконяна в Париже. При нём обнаружили оружие, боеприпасы, взрывные устройства и поддельные документы. В декабре 1986 года французский суд приговорил его к шести годам лишения свободы, два из которых были условными.

После освобождения Мелконян оказался в Армении, а затем перебрался в Карабах, где он продолжил свой кровавый путь, совершая убийства мирных азербайджанцев. Монте Мелконян был ликвидирован в июне 1993 года.

Как видим, биография весьма далёкая от образа безупречного национального героя. Однако именно такого человека в Армении превратили в объект поклонения. К сожалению, нынешнее поколение армян далеко не всегда знает об этих страницах его жизни. С детства многим внушали чудовищную и циничную ложь, что Мелконян убивал азербайджанцев из «гуманных соображений ради светлого будущего Арцаха». Другая, истинная оценка его преступлений была и есть под запретом. В результате террористическое прошлое оказалось вытеснено красивой легендой о национальном освободителе.

Увы, эта пропаганда продолжается и сегодня, когда армянские власти на всех углах трубят о необходимости мира с Азербайджаном. Да, можно подписать мирный договор, изменить конституцию, открыть коммуникации, в перспективе реализовывать совместные региональные проекты. Но всё это рискует остаться профанацией миролюбия, если одновременно не менять общественное сознание. Нельзя протягивать соседу руку и продолжать воспитывать молодёжь на культе людей, связанных с терроризмом и вооружённой ненавистью.

Разумеется, далеко не все армяне разделяют подобные взгляды, но, судя по всему, это мизерный процент. Согласитесь, пока образ Мелконяна в общественном сознании остаётся не образом человека с кровавой биографией, а ореолом мученика и безусловного героя, говорить о настоящем примирении преждевременно.

Именно поэтому в рамках мирной повестки власти Армении должны бороться с подобными настроениями и честно показать обществу, кем в действительности был Мелконян. Это нелёгкий и болезненный процесс, но пройти его необходимо, если Армения действительно намерена избавиться от идеологии туркофобии и вражды к азербайджанцам.

Вспомним библейскую историю о Моисее, который сорок лет водил свой народ по пустыне, чтобы вывести из него последнюю рабскую каплю крови. Он хотел, чтобы новое поколение выросло свободным от прошлого. И ему это удалось. К сожалению, за нынешними руководителями Армении подобного желания пока не наблюдается.

Да и как оно может быть заметно, если по всей стране стоят памятники и бюсты Гарегину Нжде, Согомону Тейлеряну, Монте Мелконяну и другим фигурам, чьи поступки совершались исходя из ненависти к туркам и азербайджанцам? Их именами названы улицы, площади, парки и общественные организации. Их представляют молодёжи как образцы патриотизма, практически не оставляя места для критического осмысления их биографий.

Между тем ничего невозможного здесь нет. Можно отказаться от возвеличивания людей, связанных с терроризмом и человеконенавистнической идеологией, пересмотреть подходы к исторической памяти и перестать выдавать ненависть за патриотизм. Для этого нужна лишь политическая воля и искреннее желание перемен.

Ведь мир начинается не с подписей под документами, а с перемен в головах. И пока армянское общество продолжает возлагать цветы к могилам людей, у которых руки по локоть в крови, все разговоры о мире будут не более чем банальным сотрясением воздуха.

Вопрос в другом: найдётся ли в Армении свой «Моисей», который выведет общество из пустыни исторических заблуждений и ненависти? Или культ террористов и дальше будет важнее мирного будущего? В зависимости от ответов на эти вопросы можно будет говорить о том, вылечились соседи от «армянской болезни» или нет.