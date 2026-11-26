Парламент Израиля (Кнессет) отклонил законопроект, предусматривающий ограничение использования громкоговорителей для призыва мусульман к молитве (азан). Во время обсуждения документа произошёл конфликт с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которого в итоге удалили из зала заседаний.

Законопроект, инициированный депутатами ультраправой партии «Оцма Йехудит», предусматривал, что мечети должны будут получать специальное разрешение министра охраны окружающей среды на использование громкоговорителей. Полиция получила бы право прекращать трансляцию призывов к молитве, изымать оборудование и налагать административные штрафы в размере до 50 тыс. шекелей (около 15,8 тыс. долларов).

По итогам голосования документ поддержали 45 депутатов, против выступили 63. Законопроект был отклонён.

Во время обсуждения инициативы между Бен-Гвиром и арабскими депутатами произошла словесная перепалка. Министр потребовал, чтобы они покинули зал, назвав их сторонниками терроризма. Когда заместитель спикера Кнессета Эйтан Гинзбург вмешался, чтобы восстановить порядок, Бен-Гвир оскорбил его, назвав «идиотом».

В ответ Гинзбург распорядился удалить министра из зала заседаний. Покидая зал, Бен-Гвир призвал присутствовавших там министров уйти вместе с ним. После этого заседание продолжилось без представителей правительства.

После голосования партия «Оцма Йехудит» раскритиковала депутатов, выступивших против законопроекта, обвинив их в отказе поддержать меры по борьбе с шумом от громкоговорителей мечетей. Сам Бен-Гвир ранее называл призывы к молитве через громкоговорители «акустическим терроризмом».