Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем открывает новые возможности для взаимодействия в рамках инициативы «Пояс и путь» и стимулирует запуск совместных проектов в сфере зеленой энергетики.

Об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети X.

«На IV Конференции министров энергетики стран инициативы «Пояс и путь» в Циндао мы подчеркнули, что Азербайджан одним из первых поддержал эту инициативу, а по объему инвестиций, вложенных в ее реализацию внутри страны и за рубежом, занимает второе место после самого Китая», — отметил глава ведомства.

По словам Шахбазова, формируемые энергетические маршруты, которые связывают Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ, Турцию и Европу, вносят весомый вклад в укрепление позиций Азербайджана в рамках этой инициативы.