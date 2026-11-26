Сотрудники Volkswagen (VW) вышли на протест в немецком Эмдене с черными гробами, символизирующими, по замыслу участников акции, гибель будущего компании, сообщает Reuters.

В акции перед первым раундом переговоров между руководством концерна и профсоюзом IG Metall приняли участие около 4,5 тыс. работников. Они скандировали лозунги и размахивали транспарантами. На черных гробах были надписи «будущее» и «доверие».

Переговоры продолжались около двух часов, однако стороны не смогли добиться существенного прогресса. Следующая встреча назначена на 15 декабря. Это последняя возможность достичь соглашения до января, когда сотрудники намерены приступить к забастовкам.

Противостояние обострилось на фоне масштабной программы реструктуризации Volkswagen. Концерн испытывает растущее давление со стороны китайских конкурентов и сталкивается с высокими импортными пошлинами. В рамках перестройки бизнеса компания планирует сократить около 100 тыс. рабочих мест и закрыть четыре завода в Германии в начале следующего десятилетия.

Руководство Volkswagen предлагает заморозить зарплаты немецких сотрудников на 2027 и 2028 годы, сократить часть льгот и пересмотреть условия 35-часовой рабочей недели. В частности, концерн хочет сохранить возможность увеличивать продолжительность рабочего времени без дополнительной оплаты. Кроме того, обсуждается отмена специальных выплат руководителям и бонусов за 25 и 35 лет стажа.