В селе Юхары Салахлы Газахского района во дворе частного жилого дома произошел взрыв, два человека получили ранения.

Как сообщает МЧС, на горячую линию «112» Министерства поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Юхары Салахлы Газахского района. В связи с поступившим вызовом на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что во дворе частного жилого дома во вспомогательном строении общей площадью 20 кв.м. произошел взрыв, не повлекший за собой пожара, в результате чего два человека получили ранения, строению нанесен ущерб.