Восстановление Крымского моста зимой для российских войск нереалистично в силу сложных погодных условий, а перспективы ремонта весной пока остаются неопределенными, заявил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов на мероприятии «Диалог ради единства». Об этом передает РБК-Украина.

«Я думаю, что в зимний период это нереалистично из-за штормов, из-за волнения моря и так далее. Смогут ли они начать быстро этот процесс с весны? Очень далеко до этого и непонятно, что будет в тот момент. Но зимой считаю, что это малореалистично», – отметил Буданов.

Глава ОП также прокомментировал усиление российских ударов по мостам Киева. По его словам, таким образом противник пытается нанести максимальный ущерб и затруднить снабжение украинских войск на фронте.

При этом, подчеркнул Буданов, столичные мосты выдержали атаки, хотя на некоторых переправах возникли проблемы и ограничения.

«Посмотрите с другой стороны. Нанесли очень много ударов. Мосты стоят. Да, есть проблемы, есть ограничения. Но они стоят. А Крымский – нет», – резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, в середине ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по Крымскому мосту, повредив автомобильную часть и железнодорожное полотно переправы.