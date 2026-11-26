Министерство обороны Великобритании готовит резервистов к призыву на случай войны. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Впервые со времён холодной войны около 100 тыс. резервистов получили письма с предложением добровольно принять участие в подготовке и военных учениях. В частности, речь идёт о предстоящих весной учениях НАТО Steadfast Defender.

В письмах также содержится просьба обновить контактные данные и предоставить информацию о нынешнем месте работы и профессиональных навыках.

В британском Минобороны заявили, что эта мера направлена на укрепление обороноспособности и потенциала сдерживания страны, что должно снизить риск возникновения конфликта.

Речь идёт о бывших военнослужащих, недавно покинувших армию, но сохраняющих обязанность вернуться на службу в исключительных обстоятельствах. При этом о внезапной мобилизации резервистов речи не идёт.

По данным The Telegraph, Лондон начинает уделять больше внимания статье 3 Североатлантического договора, предусматривающей развитие собственных оборонных возможностей стран НАТО и взаимную помощь в случае угрозы вооружённого нападения.

Издание также отмечает, что численность британской армии сократилась до минимального уровня со времён наполеоновских войн — около 73 тыс. военнослужащих действительной службы.