В Баку арестовали супругов из Ирана, пытавшихся попасть в Европу по поддельным румынским паспортам.

Супруги, представившиеся Андреем Попеску (1992 г. р.) и Еленой Попеску (1995 г. р.), были задержаны в международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает Qafqazinfo.

Они приобрели фальшивые румынские паспорта за 22 тыс. евро, сменили имена и прилетели из Ирана в Баку, откуда планировали отправиться в одну из европейских стран.

В ходе проверки выяснилось, что задержанные являются гражданами Ирана и уроженцами Урмии. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана.

По решению Хазарского районного суда Баку мужчина приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы, а женщина — к 1 году и 2 месяцам.