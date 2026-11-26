25 ноября 2026 года предприниматель и совладелец группы компаний «Киевская площадь», уроженец Азербайджана Год Нисанов презентовал мэру Москвы Сергею Собянину новый пятизвёздочный гостиничный комплекс «Россия» на улице Варварке, в 500 метрах от Кремля и рядом с парком «Зарядье».

Год Нисанов выступил инвестором проекта и профинансировал восстановление трёх исторических доходных домов по дореволюционным чертежам.

В ходе реконструкции зданиям вернули исторический облик, сохранив архитектурные особенности дореволюционной Москвы. Проект объединил восстановленные объекты в единый гостиничный комплекс, рассчитанный на приём иностранных делегаций, деловых путешественников и туристов.

Одной из ключевых частей комплекса станет конгресс-центр вместимостью до 500 человек. Благодаря расположению в непосредственной близости от Кремля он станет одним из наиболее близко расположенных к резиденции российского президента площадок для проведения международных встреч, конференций и деловых мероприятий.

Мэр поблагодарил инвестора Года Нисанова, который профинансировал строительство комплекса. Нисанов, в свою очередь, отметил, что при реализации проекта удалось восстановить исторические фасады зданий на улице Варварке, утраченные в 1930-х годах.

Площадь гостиничного комплекса составляет 64 тыс. кв. метров. В нем оборудован 151 номер, а также спа-центр площадью, медицинская клиника и фитнес-клуб с 25-метровым бассейном.

Для деловых мероприятий предусмотрены шесть переговорных комнат и конгресс-центр, рассчитанный на 500 человек. Гастрономическая инфраструктура включает восемь заведений, в том числе рестораны высокой кухни, чайный лаунж, сигарный клуб и бары. Для постояльцев оборудована двухуровневая подземная парковка на 150 автомобилей.

Одной из особенностей комплекса стал внутренний двор с мозаичным оформлением под открытым небом. Летом здесь планируют проводить киновечера, концерты и лекции, зимой — ярмарки и культурные мероприятия.