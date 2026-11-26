В III квартале 2026 года в Азербайджане продолжился рост уровня закредитованности населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о кредитной деятельности банков, сообщает Report.

Согласно документу, 78% опрошенных банков заявили, что в июле–сентябре уровень задолженности населения не изменился, а 22% отметили умеренный рост. В результате индекс диффузии за квартал составил 17%, что указывает на продолжение восходящей динамики.

В отчетном периоде банки незначительно ужесточили стандарты по потребительским кредитам. Условия ипотечного кредитования остались без изменений. Банки ожидают, что в следующем квартале стандарты выдачи как потребительских, так и ипотечных кредитов сохранятся на прежнем уровне.

При этом в III квартале вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты. В следующем квартале банки прогнозируют его сохранение на текущем уровне.