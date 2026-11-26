В Баку восстановили историческую входную дверь здания, расположенного по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 9, после того, как ее заменили на стеклянную и наклеили сверху фотографию старой двери.

После распространения публикаций в социальных сетях, Исполнительная власть города Баку провела расследование, в ходе которого факт незаконного вмешательства в исторический объект подтвердился.

По результатам проверки входную дверь вернули в первоначальное состояние, а архитектурный облик здания восстановили. Предпринимателю разъяснили недопустимость самовольного изменения объектов исторического и культурного наследия и вынесли официальное предупреждение.

В Исполнительной власти Баку подчеркнули, что любые ремонтные и реконструкционные работы на исторических памятниках должны проводиться в соответствии с законодательством и по согласованию с уполномоченными органами.