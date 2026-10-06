Пакистан провел успешное испытание расширенной версии крылатой ракеты Fatah-4, заявив об увеличении дальности ее применения и повышении точности и живучести системы. Об этом сообщили в межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

Испытательный пуск новой модификации провело командование ракетных войск сухопутных войск Пакистана. Точные характеристики увеличенной дальности не раскрываются.

По данным ISPR, ракета оснащена современной авионикой и навигационными системами, а испытания позволили проверить дополнительные технические параметры различных подсистем, доработанных для повышения точности и живучести.

Предыдущие испытания Fatah-4 показали способность системы поражать цели на дальних расстояниях с высокой точностью. Заявленная дальность базовой версии составляет 750 км.

