Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявления о том, что украинские территории якобы исторически принадлежали России. По его словам, подобная логика может привести к абсурдным историческим претензиям.

«Говорить, что эти земли испокон веков были русскими, неправильно. Когда-то они были русскими, но если копнуть глубже, русские земли принадлежали монголам и татарам. Тогда придётся возвращать всю Россию Монголии. Путин прекрасно это понимает», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что исторические аргументы о принадлежности территорий не должны становиться основанием для подобных выводов.