Генеральный директор SpaceX заявил, что каждый ребенок в Америке получит две акции компании: одну от самой SpaceX, вторую — лично от него.

«Каждый ребенок в Америке получит по две акции SpaceX, одну от компании и одну лично от меня», — написал Маск в соцсети X.

По его словам, акции от SpaceX планируется передать в декабре 2026 года, а бумаги из его личного пакета — в июне 2027 года, после окончания периода запрета на их продажу (lock-up).

Накануне, 25 ноября, SpaceX объявила о намерении направить по одной вновь выпущенной обыкновенной акции класса А на каждый действующий инвестиционный счет Trump Account. Маск также пообещал добавить к ним по одной акции из собственного пакета.

Trump Account — это инвестиционные счета для американцев младше 18 лет. Для детей, родившихся в период с 2025 по 2028 год, предусмотрен первоначальный государственный взнос в размере $1 тыс. Пополнять счета также могут родители, работодатели и благотворители.