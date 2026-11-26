24 ноября командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана впервые прибыл с официальным визитом в Турцию. Это экстраординарное событие является следствием тех радикальных изменений, которые стали происходить как в турецкой, так и в региональной политике в последние годы. Прежде всего речь идёт о переходе Анкары от односторонней поддержки Триполи к сотрудничеству с обеими частями Ливии, нормализации отношений Турции с Египтом и укреплении её позиций в Восточном Средиземноморье.

На следующий день он провёл переговоры с главой МИД Хаканом Фиданом, министром обороны Яшаром Гюлером, министром энергетики Алпарсланом Байрактаром, начальником Генштаба Сельчуком Байрактароглу и главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном.

Особенностью визита стало то, что он состоялся накануне запланированной поездки Эрдогана в Ливию, где 8–9 декабря пройдёт саммит партнёрства Турция — Африка. Анкара, по всей видимости, в сложившихся условиях рассчитывает на роль медиатора конфликта, используя свой авторитет и возможности влиять на обе стороны. Не случайно за пару недель до этого — 12 ноября — турецкий президент встретился с премьер-министром ливийского Правительства национального единства Абдель Хамидом Дбейбой в Анталье, а 21 ноября переговоры с ним в Стамбуле провели уже Фидан и Калын. Через четыре дня они же принимали руководство восточной части Ливии.

В целом активизация контактов Анкары с Бенгази свидетельствует о серьёзных изменениях в ливийской политике Турции. Ещё в 2019–2020 годах турецкое военное вмешательство позволило признанному ООН правительству в Триполи отбить наступление сил Хафтара на столицу. Однако в последующие годы Анкара постепенно начала восстанавливать отношения и с востоком страны. Этому способствовали два обстоятельства. После прекращения огня в октябре 2020 года стало очевидно, что ни одна из сторон ливийского конфликта не способна установить контроль над всей страной. Одновременно началась нормализация отношений Турции с Египтом и ОАЭ, которые ранее оказывали поддержку Хафтару. Ослабление регионального противостояния создало условия для сближения Анкары с Бенгази. Турция также была заинтересована в одобрении восточноливийским парламентом морского меморандума 2019 года и распространении своего экономического и политического влияния на всю территорию Ливии. Поэтому уже в мае 2024 года возобновило работу турецкое генконсульство в Бенгази, а в январе 2025 года после десятилетнего перерыва было восстановлено авиасообщение.

И всё же первого крупного политического результата Анкара добилась 20 октября текущего года, когда Палата представителей Ливии одобрила меморандум о разграничении морских зон, подписанный Турцией и правительством в Триполи ещё в 2019 году. Одновременно депутаты отменили принятое в 2020 году решение о разрыве политических связей с Анкарой.

На протяжении семи лет восточноливийский парламент выступал против меморандума, ставшего одним из основных предметов разногласий между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье. Теперь его поддерживают уже оба политических центра Ливии, что укрепляет позиции Анкары в споре о разграничении морских зон с Афинами.

Участие в переговорах с Хафтаром министра энергетики Турции и руководителя ливийского фонда восстановления также обращает на себя внимание. В феврале этого года консорциумы с участием турецкой государственной нефтяной компании TPAO получили права на разведку двух нефтегазовых участков в Ливии. Одновременно турецкие строительные компании расширяют свою деятельность на востоке страны. Сближение с Бенгази позволяет Анкаре расширять экономическое присутствие на всей территории Ливии.

Однако интересы Турции выходят далеко за рамки энергетики и строительства. Уже 23 октября, через три дня после одобрения морского меморандума, Анкара организовала переговоры между заместителем министра обороны правительства в Триполи Абдуссаламом аз-Зуби и Саддамом Хафтаром по вопросу объединения вооружённых сил Ливии. Параллельно при посредничестве США обсуждается вариант разделения власти, предусматривающий сохранение за Дбейбой поста премьер-министра и передачу руководства Президентским советом Саддаму Хафтару.

Сам факт обсуждения такой формулы свидетельствует о том, что внешние игроки всё в большей степени учитывают изменившийся в пользу Хафтара баланс сил. Контролируя восток страны, значительную часть её южных районов и основные нефтедобывающие месторождения, Хафтар стремится закрепить свои позиции на общегосударственном политическом уровне и обеспечить преемственность власти. В этом контексте особое значение для него приобретает сближение с Турцией, которая располагает серьёзными рычагами влияния на западе Ливии.

Итак, за последние два года Турции удалось существенно расширить своё политическое влияние на востоке Ливии, сохранив при этом тесные отношения с правительством в Триполи. Одобрение морского меморандума показало, что Анкара уже способна добиваться конкретных решений, затрагивающих интересы обеих частей страны. А если Турции удастся продвинуть переговоры о формировании единых государственных институтов в стране, она и вовсе получит возможность влиять и на политическое устройство послевоенной Ливии. Таким образом, визит Хафтара в Анкару накануне декабрьской поездки Эрдогана в Триполи можно рассматривать именно в этом контексте.