Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил главному редактору RT Маргарите Симоньян ведомственную медаль «За боевое содружество», сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония награждения прошла в Москве. Перед этим Золотов и Симоньян обсудили сотрудничество в освещении деятельности Росгвардии, в том числе работу журналистов в зоне «специальной военной операции».

В пресс-службе пояснили, что Симоньян получила награду «за содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий», возложенных на войска национальной гвардии РФ.