Киев ждет от Вашингтона даты новых мирных переговоров с участием Украины, США и европейских представителей, которые на этот раз должны пройти в четырехстороннем формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ждем от американской стороны на дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней», — отметил Зеленский.

По его словам, на встрече с эстонским министром также обсуждались энергетическая помощь Украине и подготовка к Конференции по восстановлению страны, которая пройдет в начале следующего года в Эстонии.