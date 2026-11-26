Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вручил главному тренеру азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Вальдасу Дамбраускасу национальную награду своей страны «Звезда дипломатии». Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети X.

По словам Будриса, дипломатия может осуществляться не только посредством встреч и соглашений, но и через футбол.

Министр отметил, что Дамбраускас стал первым литовским тренером, возглавившим команду в Лиге чемпионов, и поблагодарил его за труд, самоотверженность и популяризацию Литвы в международном футбольном сообществе.

Накануне Будрис вместе с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым посетил Бакинский олимпийский стадион, где посмотрел матч «Сабах» — «Барселона» в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.