Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия, на которых Евросоюз готов начать переговоры с Россией – зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и обеспечение безопасного прохода судов по Черному морю.

В ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен отметила, что Брюссель настаивает на «зимнем перемирии в отношении энергетической инфраструктуры», а также на новой «сделке для безопасного прохода судов по Черному морю».

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа «будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине».