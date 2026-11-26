Решение «ЛУКОЙЛа» покинуть международный рынок было обусловлено политическими факторами, а не собственным желанием компании, рассказал в интервью «Вести» основатель компании компании Вагит Алекперов.

По его мнению, у «ЛУКОЙЛа» есть все шансы вернуться на международный рынок.