Рабочая встреча переговорных команд Украины, России, США и европейских стран может пройти до Рождества. Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов, передает «Интерфакс-Украина».
«Ну, я надеюсь на это», – сказал Буданов, отвечая на вопрос о возможных сроках встречи.
Также он отметил, что в скором времени будет ясно, допустит ли Россия к прямым переговорам.
«Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично», – подчеркнул глава ОП.
Кроме того, Буданов рассказал о подготовке крупного обмена пленными. По его словам, стороны планируют вернуть около тысячи человек, однако процесс разобьют на несколько этапов: провести обмен в полном объеме за один день вряд ли получится.
«Первый этап должен состояться раньше Рождества. Конец ноября, начало декабря – это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться», – отметил руководитель ОП Украины.
Он добавил, что условия обмена уже согласовывают с российской стороной.
Буданов выразил надежду, что до конца года удастся вернуть не только военнопленных, но и гражданских лиц. В частности, речь идет о жителях Запорожской и Херсонской областей.