Рабочая встреча переговорных команд Украины, России, США и европейских стран может пройти до Рождества. Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов, передает «Интерфакс-Украина».

«Ну, я надеюсь на это», – сказал Буданов, отвечая на вопрос о возможных сроках встречи.

Также он отметил, что в скором времени будет ясно, допустит ли Россия к прямым переговорам.

«Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично», – подчеркнул глава ОП.

Кроме того, Буданов рассказал о подготовке крупного обмена пленными. По его словам, стороны планируют вернуть около тысячи человек, однако процесс разобьют на несколько этапов: провести обмен в полном объеме за один день вряд ли получится.

«Первый этап должен состояться раньше Рождества. Конец ноября, начало декабря – это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться», – отметил руководитель ОП Украины.

Он добавил, что условия обмена уже согласовывают с российской стороной.

Буданов выразил надежду, что до конца года удастся вернуть не только военнопленных, но и гражданских лиц. В частности, речь идет о жителях Запорожской и Херсонской областей.