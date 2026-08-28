Сегодня из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана будет отправлена очередная партия сельскохозяйственной продукции.

Со станции Биляджери ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк-Кясик отправятся шесть вагонов с 420 тоннами пшеницы и четыре вагона с 280 тоннами ячменя.

Таким образом, общий объем зерновой партии составит 700 тонн.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было доставлено более 54 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 334 тонны древесины.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и порядка 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.