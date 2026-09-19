Сегодня, когда основные государственные и инвестиционные ресурсы по вполне объяснимым причинам направляются на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, важно не обделять вниманием развитие других регионов, тем более что это позволяет решать стратегическую задачу расширения ненефтяного сектора экономики.

Именно в этом контексте следует рассматривать недавнюю поездку президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Шамахинский район. В ходе визита были открыты два крупных отеля, представлен новый рекреационный проект и продемонстрированы результаты работ по сохранению историко-религиозных памятников. Все эти проекты объединены одной задачей — превратить туризм в полноценную отрасль региональной экономики.

Наиболее крупным проектом стал Meysari Grand Hotel & SPA в селе Мейсари. Комплекс, расположенный на высоте 1050 метров, включает 204 гостиничных номера, коттеджи и три виллы, рестораны, SPA-центр, бассейны, спортивные площадки и конференц-центр на 420 человек. Здесь создано 320 рабочих мест. Масштаб этой цифры особенно заметен на фоне того, что в 2024 году во всех гостиницах и объектах гостиничного типа Шамахинского района, по данным Госкомстата, работали 307 человек.

В тот же день был открыт Pirqulu Park неподалеку от Шамахинской астрофизической обсерватории. На территории площадью 16 гектаров построены два гостиничных корпуса со 175 номерами и два коттеджа. Отель может одновременно принять 366 гостей. В состав комплекса также входят конгресс-центр на 600 человек, зал для встреч и тренингов, рестораны, кафе, амфитеатр и детский развлекательный центр. Такая структура позволяет Пиргулу принимать не только отдыхающих, но и участников конференций, научных мероприятий и корпоративных встреч.

Инвестиции опираются на уже существующий спрос. В 2024 году в гостиницах Горно-Ширванского экономического района разместились 64,4 тыс. человек — на 36% больше, чем годом ранее. Из них 49,1 тыс., или более трех четвертей, пришлись на Шамахинский район. Однако те же данные выявляют и проблему: на 64,4 тыс. размещенных гостей пришлось только 72,1 тыс. ночевок. Иными словами, средний посетитель оставался в регионе немногим более чем на одну ночь. Поэтому экономический результат новых проектов будет зависеть не только от числа прибывающих туристов, но и от того, удастся ли задержать их в районе на несколько дней.

Конечно, эту задачу невозможно решить одними гостиницами. Туристу необходима насыщенная программа, объединяющая активный отдых на природе, посещение винодельческих хозяйств, соседнюю обсерваторию и исторических памятников. Возможно поэтому в программе поездки значилось и посещение отреставрированного святилища Пир Омар Султан в селе Авахыл. При поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь законсервировали остатки сооружения, привели в порядок захоронения, установили защитную конструкцию и обустроили дорожку для посетителей. Одновременно продолжается реставрация семи мавзолеев комплекса Келехана XVII века. Включение этих памятников в туристические маршруты позволит гостям ближе познакомиться с богатой историей Ширванского края и Азербайджана в целом, а также будет способствовать увеличению продолжительности их пребывания и росту спроса на услуги гидов, перевозчиков и предприятий общественного питания.

Еще одним звеном туристической инфраструктуры стал комплекс «Насими Баглары», где высажено более 150 тыс. деревьев и растений, включая сосны, виноградники, декоративные культуры и павловнию. Новые объекты делают отдых в Шамахе более разнообразным и создают условия для того, чтобы туристы приезжали сюда условно не на «несколько часов», а оставались на гораздо более продолжительное время.

У туризма есть важная особенность: деньги, которые оставляет путешественник, распределяются далеко за пределами гостиницы. Он пользуется транспортом, посещает рестораны, покупает местные продукты и сувениры, оплачивает экскурсии. Поэтому появление в Шамахе сразу двух крупных отелей — это новые возможности не только для гостиничного бизнеса. Рост числа гостей может обеспечить дополнительными заказами местных фермеров, виноделов, перевозчиков, ремесленников и предприятия общественного питания.

Тем более что Шамаха находится примерно в 120 километрах от Баку и уже является одним из наиболее популярных направлений для коротких поездок из столицы. Согласно статданным, в 2024 году в гостиницах района разместились 49,1 тыс. человек, однако в среднем каждый из них провел здесь немногим более одной ночи. Новые гостиницы и туристические объекты могут изменить эту ситуацию, предложив гостям программу на несколько дней. В результате часть потребительского спроса крупнейшего города страны будет работать на развитие расположенного рядом региона.

В этом и состоит более широкое значение реализуемых проектов. Речь идет не только о закреплении района в качестве важного туристическогоцентра, но и о формировании вокруг Баку более широкого экономического пояса, способного частично перераспределить деловую активность за пределы столицы. С учетом близости, природных ресурсов и культурного наследия Горно-Ширванский район может стать одной из наиболее динамичных зон внутреннего развития Азербайджана на обозримую перспективу.