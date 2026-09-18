Турция ежегодно будет предоставлять Казахстану 3 тысячи разрешений на перевозку транзитных грузов из морских портов страны.

Договоренность достигнута на заседании казахстанско-турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту в Анталье, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

В ведомстве отметили, что казахстанские перевозчики получат возможность загружать грузы в морских портах Турции и затем доставлять их в Казахстан. Договоренность начнет действовать с 2026 года.

Кроме того, стороны договорились отменить количественные ограничения на электронные разрешения. Ожидается, что это позволит перевозчикам более гибко организовывать транспортировку грузов и оперативнее реагировать на изменения спроса.

Участники заседания также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних и транзитных автомобильных перевозок между Казахстаном и Турцией.