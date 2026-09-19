Группа ветеранов из Азербайджана и членов их семей посетила Главное управление авиационного музея в Анкаре.
Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.
«Вместе мы сильны, вместе мы братья.
По случаю 19 сентября — Дня ветеранов мы были удостоены чести принять в Дирекции Музея авиации в Анкаре героических ветеранов братского Азербайджана, которые ценой своей жизни защищали родную землю, а также их уважаемых членов семей.
В рамках содержательной программы, состоявшейся в Дирекции Музея авиации в Анкаре, мы выслушали воспоминания наших героев и вместе разделили гордость за нашу общую историю и победы.
Чтим память нашего Верховного главнокомандующего Гази Мустафу Кемаля Ататюрка, всех наших шехидов и ветеранов, ушедших из жизни, и выражаем благодарность ныне живущим ветеранам», — говорится в публикации.